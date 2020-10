LE PAGELLE DELLE JUVENTUS

Szczesny 6 Incolpevole sul gol, molti brividi ma poche parate

Cuadrado 6 Regge bene in fase difensiva contro Lazovic, sfiora il gol con una bomba che si stampa sulla traversa, ma poteva fare meglio

Demiral 6 Primo tempo in sofferenza, patisce la velocità del Verona, poi prende le misure agli avversari

Bonucci 5,5 Soffre Kalinic più del previsto, la difesa della Juve balla, costretto al cambio per infortunio (da valutare)

Danilo 6 Bravo a rilanciare l’azione dalla sinistra, centrale adattato quando esce Bonucci

Ramsey 5 Corre tanto ma incide poco tra le linee

Arthur 5,5 Regia scolastica, troppi palloni orizzontali, pochi rischi

Rabiot 5 Un bel pallone per Bernardeschi, poi pasticcia

Bernardeschi 4,5 Poco o nulla da salvare. Spara un’ottima occasione su Silvestri, quasi sempre in affanno

Dybala 6 Parte col freno a mano, poi si riprende e sfiora il gol capolavoro nel finale con la traversa

Morata 6,5 Attivo e volitivo, Pasqua gli nega la gioia del gol cucchiaio, lotta e si sacrifica

Pirlo 5,5 Terzo pareggio nelle ultime tre partite giocate in campionato, la Juve non ha ancora riferimenti ed equilibrio, ma domani sera il Milan potrebbe volare a +6

Kulusevski 7 Entra nel momento più complicato, ci mette stazza e lucidità, e trova il pareggio

Ultimo aggiornamento: 23:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA