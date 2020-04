Ultimo aggiornamento: 19:16

TORINO – Mezza Juve ha lasciato l’Italia, per fare ritorno in patria o dai familiari, e al momento non c’è ancora una data fissata per i rientri. La società è in attesa di certezze in ottica ripresa del campionato per programmare l’adunata alla Continassa, con un protocollo concertato e procedure specifiche per limitare al minimo i rischi. E screening approfonditi e ripetuti per i tre giocatori (Rugani, Matuidi e Dybala) risultati positivi al Covid-19. All’estero, Ronaldo, Higuain, Khedira, Pjanic, Douglas Costa, Danilo, Alex Sandro, Szczesny e Rabiot (come anche gli altri, a Torino) proseguono la preparazione grazie a programmi personalizzati studiati dai preparatori. In attesa di indicazioni sul ritorno in Italia Douglas Costa in una diretta Instagram nei giorni scorsi aveva ipotizzato un rientro verso la metà di aprile (mentre nelle scorse ore ha polemizzato con un tifoso per un commento social), mentre la compagna di Rugani, Michela Persico, annuncia di essere ancora positiva al coronavirus. “Sono passati i 20 giorni entro i quali è stimata la guarigione per chi prende il Covid-19 in forma leggera ma il tampone ha dato nuovamente esito positivo - le parole di Michela Persico, in dolce attesa, a Live - Non è la D'Urso – è stata una settimana altalenante ma sono tranquilla”.