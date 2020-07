Juventus, verso il Sassuolo con la serenità di poter gestire 8 punti di vantaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORINO - Otto punti di vantaggio sulla Lazio sono una margine più che rassicurante da gestire per unagià in clima Sassuolo. E alla Continassa si respira un clima disteso, con lavoro di recupero per i titolari in campo sabato sera contro l’Atalanta, allenamento tecnico e tiri per il resto del gruppo. Bentancur, Bernardeschi, Danilo, Cuadrado, Matuidi e Ronaldo hanno usufruito di una giornata di riposo, seduta personalizzata, invece, per Bonucci, de Ligt e Rabiot. Contro il Sassuolo Sarri dovrà fare a meno dello squalificato Cuadrado, al suo posto Danilo con Alex Sandro di nuovo titolare sull’altra corsia. Domani appuntamento alle 16.15 per la conferenza stampa di vigilia di Maurizio Sarri.