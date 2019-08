Ancelotti: «Abbiamo cominciato a giocare quando la gara era già persa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si nasconde Ancelotti dopo l'autogol di Koulibaly che ha vanificato la rimonta del Napoli: «Molto male la prima ora poi siamo stati bravi a rimetterla in piedi ma abbiamo perso meritatamente. Dopo il doppio vantaggio la Juve ha lasciato il pallino del gioco in mano a noi e siamo riusciti a gestire la partita: ma sarei stato deluso anche se avessimo pareggiato, la prestazione non è stata sufficiente».Nel primo tempo la pressione della Juventus ha indirizzato il match, grazie al lavoro di Matuidi che ha progressivamente tolto dal gioco Fabian Ruiz, centro nevralgico della manovra partenopea: «Abbiamo dato loro la possibilità di pressare, di creare problemi e di prendere fiducia. Avevamo gli spazi per ripartire, visto che Matuidi pressava Zielinski ma lasciava spazio a Fabian: non siamo stati bravi a servirlo». I cambi nel secondo tempo, «Lozano per avere più profondità in attacco e Ghoulam per non rischiare di rimanere in 10 visto che era ammonito», hanno dato la scossa alla partita: «Insigne aveva un fastidio muscolare, Lozano ha fatto bene sfruttando anche la minor pressione. Abbiamo iniziato a giocare quando la gara era già persa, abbiamo perso un'occasione».