Juventus, Khedira operato: previsti 3 mesi per il recupero

TORINO - La Juve dovrà fare a meno di Sami Khedira per i prossimi tre mesi, questa la prognosi dopo l’operazione al ginocchio. Una mazzata per Sarri che in questo inizio di stagione aveva puntato molto sul tedesco di 32 anni. L’intervento, reso necessario dopo aver tentato di ovviare al problema con le terapie conservative in seguito all’infortunio accusato contro il Sassuolo, è stato effettuato oggi ad Augsburg, in Germania: una "pulizia" per via artroscopica al ginocchio sinistro. L’operazione, effettuata dal Dottor Ulrich Boenisch, alla presenza del medico sociale della Juventus Nikos Tzouroudis, è perfettamente riuscita e il giocatore potrà iniziare da subito le cure riabilitative. I tempi di recupero previsti sono di circa tre mesi. Ultimo aggiornamento: 19:48





