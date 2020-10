Juve, per la Champions Pirlo mette in lista Frabotta e toglie ​Khedira

Khedira fuori dalla lista Champions, dentro Frabotta. Nessuna sorpresa nell’elenco che Andrea Pirlo ha consegnato all’Uefa, dentro tutti i nuovi acquisti, compreso Chiesa che ha scelto il numero 22, l’unico fuori lista in rosa è Khedira, come prevedibile. Ci ha provato fino all’ultimo, ma Paratici non ha trovato l’accordo per la buonuscita con il tedesco, che al momento sarà fuori rosa, in attesa della risoluzione. Anche se non ha monetizzato, la dirigenza bianconera ha abbassato l’età media e ridotto il monte ingaggi con le uscite di Douglas Costa (6 milioni), Rugani (3,5), De Sciglio (3), Pjanic (6,5), Pjaca, Pellegrini e le risoluzioni di Matuidi e Higuain. La Juventus, in isolamento fiduciario al J Hotel, prosegue gli allenamenti alla Continassa, oggi pomeriggio palestra, uno contro uno, tiri e partitella finale.



