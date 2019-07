Si muove il mercato in uscita della Juventus, alle prese con un parco attaccanti troppo folto. Con Higuian sempre in bilico tra Torino e Roma (sponda giallorossa), tocca al giovane Kean lasciare per primo la Continassa. L'attaccante azzurro va a giocare a Liverpool, sponda Everton: guadagnerà, fa sapere il sito di Gianluca Di Marzio, 3 milioni di euro l'anno.

