Higuain, parla il padre: «Gonzalo non vuole andarsene, resterà alla Juventus»

«​Tutto quello che si dice su Gonzalo non è vero. Posso dirvi una cosa: Gonzalo rimarrà alla Juventus perché ha ancora un anno e mezzo di contratto e lo rispetterà, concluderà il suo ciclo alla Juve previsto dal contratto attuale». A far chiarezza sul futuro di Higuain dopo le voci dei giorni scorsi delle perplessità dell'attaccante argentino di tornare in Italia è il padre dello stesso giocatore, Jorge, a LM Nequén. E sui rumors di un possibile ritorno del 'Pipità al River Plate, Jorge Higuain aggiunge. «​Passato questo anno e mezzo di tempo, sarà Gonzalo a decidere cosa fare perché sarà padrone del proprio destino. Questa è la realtà e quello che succederà per la carriera del Pipita, a meno che succedano altre cose non previste ora. Ma posso garantirvi che nella testa di Gonzalo non c'è di andar via dalla Juve dove è molto amato dalla gente, così come lui ama la società bianconera, la maglia e la tifoseria».

