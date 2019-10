Juventus-Genoa, le pagelle dei bianconeri: CR7 si riscatta all'ultimo per freddezza

Buffon 6:

Respinge in bello stile una bordata di Schone su punizione, nulla da fare sul gol di Kouamé

Cuadrado 6,5:

Ficcante e in costante proiezione offensiva, tanti cross e accelerazioni decisive, poche sbavature in difesa

Bonucci 6,5:

Sovrasta fisicamente Pinamonti, piazza il primo squillo stagionale di testa con la collaborazione di Radu che sbaglia completamente i tempi dell’uscita

Rugani 5:

In affanno costante, Pinamonti e Kouamé se lo bevono in velocità, prende un giallo provando a rimediare a un errore che poteva costare un gol, poco lucido.

Alex Sandro 5:

Meno dinamico e più impreciso del solito. Innesca il gol del pareggio sparacchiando in mezzo una pallaccia deviata da Agudelo per il gol di Kouamé

Khedira 5:

Tiene i giri così bassi che finisce per spegnersi. (16’ st Rabiot 4,5 Entra con piglio, pure troppo espulso per eccesso di foga)

Bentancur 6:

Altra regia rispetto a Pjanic, ci mette voglia e fisico ma lì in mezzo serve anche altro.

Matuidi 5,5:

Sa dove posizionarsi e sbaglia poco, ma incide anche pochissimo là davanti. (16’ st Ramsey 5,5 Rientra ma non ha ancora la gamba)

Bernardeschi 5,5:

Primo tempo gravemente insufficiente, c’è ma non si vede. Nel finale torna in partita con personalità e sfiora il gol con un paio di tiri pericolosi. (34’ Douglas Costa 6 Fuori dal 14 settembre, sfiora il gol con un bolide che bacia l’incrocio)

Dybala 6,5:

Personalità e qualità. Esattamente quello che serve alla Juve, gli manca solo il gol, ma lo sfiora due volte e mette Ronaldo davanti a Radu (gol annullato per fuorigioco)

Ronaldo 6,5: Brutta partita fino al 90’, poi la vince con esperienza e freddezza. Si procura e calcia in porta il rigore della vittoria, quando serve c’è

Sarri 6:

Rugani non c’è, Bentancur almeno si sbatte. Ovviare alle assenze di Chiellini, Pjanic e Higuain non è uno scherzo, ma la Juve incassa troppi gol e fatica a vincere. Col Genoa ha rischiato grosso.

