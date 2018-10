Juventus-Genoa, le pagelle: Bonucci si perde Bessa, ​Mandzukic non brilla

Ultimo aggiornamento: 20:57

Szczesny 5,5 - Spettatore fino a inizio ripresa, prima neutralizza un destro da fuori velenosissimo di Piatek, poi viene colpito e affondato dalla capocciata di Bessa. Forse poteva azzardare l’uscita.Cancelo 6 - Padrone della fascia destra in un primo tempo mostruoso: fa venire il mal di testa a Lazovic, nella ripresa cala come tutta la Juve.Bonucci 5,5 - Torna ad indossare la fascia di capitano e controlla Piatek con fisico ed esperienza, un solo errore – ma decisivo - sull’azione dell’1-1: si perde inspiegabilmente Bessa in area.Benatia 5 - Più in difficoltà di Bonucci, ruvido a assente sul gol del pareggioAlex Sandro 5,5 Progressioni decise, sa affacciarsi in avanti quando serveBentancur 6 - Allegri lo sta reinventando mezzala con ottimi risultati: partita intelligente, tattica e di sostanzaPjanic 6 - Regia precisa, lucido ma poco intraprendente a livello di giocateMatuidi 6 - Recupera palloni a tutto campo, nella ripresa paga la stanchezza(26’ st Dybala 5 Ci prova due volte ma non centra la porta)Cuadrado 6 Sfrutta la scia di Cancelo, crea superiorità ma mai veri pericoli(14’ st Douglas Costa Tanta voglia ma poca lucidità, fatica a superare Biraschi)Ronaldo 6,5 - Un palo pieno di testa, poi dopo 18 minuti trova il 5° gol con la maglia bianconera. Nel secondo tempo non si vede quasi maiMandzukic 5 - Partita sporca, solita grinta ma nessuno squillo(36’ st Bernardeschi ng),Allegri 5,5 Lasciare in panchina Douglas Costa, Dybala e Bernardeschi è un lusso per pochi, la sua Juve dura un tempo e frena dopo la sosta. Il record di vittorie consecutive sfuma, ora serve tornare subito alla vittoria a Manchester.