Juventus, Cuadrado operato al ginocchio sinistro

TORINO - Sembrava aver scongiurato il rischio operazione, ma a pochi giorni di distanza dalla visita di consulto in Germania Juan Cuadrado è stato operato al ginocchio sinistro. “Oggi Cuadrado è stato sottoposto a trattamento per via artroscopica al ginocchio sinistro per la lesione del menisco esterno e la frattura cartilaginea riportate durante la partita di Champions League a Berna - si legge nel bollettino della società-. L’intervento, effettuato a Barcellona dal dottor Cugat, assistito dal responsabile sanitario della Juventus Claudio Rigo, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni la rieducazione”. Una brutta notizia per la Juve, è ancora presto per ipotizzare i tempi di recupero ma Allegri non potrà contare sul colombiano per almeno tre mesi. Ultimo aggiornamento: 18:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA