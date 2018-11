Juventus, Chiellini e Cuadrado in campo. Si è allenato anche Emre Can

Riparte la Juventus dopo i due giorni di riposo con i ritorni di Chiellini e Cuadrado dagli impegni con le nazionali. Prosegue il recupero di Pjanic, Bernardeschi e Khedira in vista della ripresa di sabato con la Spal e del match di Champions con il Valencia. Per tutti e tre allenamento differenziato, mentre buone notizie arrivano da Emre Can che, si legge sul sito internet della Juventus, «ha iniziato il lavoro atletico e contemporaneamente, verrà monitorato clinicamente dal professor Angelini presso il JMedical». © RIPRODUZIONE RISERVATA