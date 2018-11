Juventus, Bernardeschi pronto al rientro, si rivede Emre Can

Bernardeschi quasi sicuramente sarà tra i convocati di Allegri per la trasferta della Juventus sabato a Firenze. L'attaccante carrarese, reduce da un doppio periodo di stop per guai muscolari, ha svolto oggi in gruppo tutto l'allenamento alla Continassa. Alla seduta ha partecipato anche, in parte, Emre Can, in fase di recupero dall'operazione un nodulo alla tiroide. Nei prossimi giorni saranno valutate le condizioni di Alex Sandro, costretto a uscire ieri sera con il Valencia per un problema muscolare. © RIPRODUZIONE RISERVATA