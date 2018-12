Juve, ripresa del lavoro. Cuadrado non si opera

Intervento rimandato, almeno per ora. Cuadrado migliora e non si opera. Il colombiano (problema al ginocchio), sta proseguendo con la terapia conservativa «con qualche miglioramento - spiega la Juventus sul suo sito internet - e al momento non ci sono indicazioni sufficienti per procedere chirurgicamente». Il giocatore non ha dunque preso parte all'allenamento della squadra in vista del 'boxing day' che vedrà i bianconeri impegnati contro l'Atalanta nel giorno di Santo Stefano. Per Chiellini e compagni sarà dunque un Natale diverso. La squadra si ritroverà infatti agli ordini di mister Allegri alla Continassa per la rifinitura in vista della partenza per Bergamo. © RIPRODUZIONE RISERVATA