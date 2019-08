Pagelle: Douglas Costa fulmine bianconero. Napoli, Lozano va subito forte

Ultimo aggiornamento: 23:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAGELLE JUVEMiracoloso su Allan nel primo tempo, poi prende tre gol da distanza ravvicinata, senza mai azzardare un’uscita.Poco reattivo, si arrende dopo un quarto d’ora per problemi muscolari- Entra con la rincorsa e dopo 26 secondi trova l’1-0, ma nella ripresa dalla sua parte si balla)Primo tempo senza sbavature, nella ripresa sbanda e va in difficoltà sulle palle alte con cui il Napoli buca SzczesnyPrimo tempo di routine, ha sulla coscienza il 3-3 di Di Lorenzo, sotto pressione ancora poco reattivoInizia fortissimo, poi cala come tutta la Juve, la diagonale sul gol di Lozano è da rivederePotenza e controllo, sfiora il gol da cineteca con un incrocio dei pali pieno, poi sbaglia un rigore in movimento. Ma al momento è titolare fisso nel centrocampo di Sarri (- Entra e prova a metterci fisico e polmoni)Regia lucida e decisiva nel primo tempo, fatica nella ripresa ma è suo lo spunto che costringe Koulibaly all’autogolConcretezza, intelligenza tattica e personalità a sinistra, dove il Napoli soffre di più. In riserva quando il Napoli alza i giriUn fulmine in ogni zona del campo, decide con due assist, sfiora il colpaccio con un incrocio dei pali clamoroso, uomo in più.Il gol del 2-0 è da manuale dell’attaccante, porta a spasso Koulibaly in mezzo metro. Poi offre a Khedira un cioccolatino che il compagno spara su Meret (- Al debutto stagionale, non lascia il segno)Non perdona di sinistra per il 3-0, meno esplosivo del solito ma siamo solo alla seconda giornataCostruisce una Juve che ha in mano la partita, ma fatica a leggere i cambi, forse un po’ in ritardo. Due vittorie su due partite, per il gioco che ha in mente Sarri ora si può lavorare con tutta tranquillità durante la sostaParatona su Khedira ma 7 gol in due partite sono troppi, anche se non ha colpe specifiche questa seraFatica a reggere l’urto di Ronaldo e Matuidi, ma trova il gol del 3-3 con una zampata felinaUltimo ad arrendersi con il colpo di testa che accorcia le distanze, ma il Napoli in difesa non ha ancora trovato la quadraMale su Higuain che lo scherza con un dribbling in un fazzoletto sul gol, malissimo a tempo scaduto quando svirgola un pallone nella porta di Meret. Non è la sua serataContro Douglas Costa non la vede mai, fuori giri (- In ritardo sul 3-0 di Ronaldo ma pesca un assist)Non si ferma mai, e quando può prova a metterci anche lucidità (- Entra e non fa male in un momento delicatissimo)Nel primo tempo balla troppo, nella ripresa trova la posizione e alza il ritmo trovando anche un assistGira sempre lontano dalla porta, spesso a vuoto.Tra le linee incide poco ma quando il Napoli sembra a un passo dalla resa trova l’assist per ManolasNon incide, sembra quasi che non sappia cosa fare col pallone tra i piedi. Innesca fortuitamente il primo gol della Juve con un tiro respinto (- Prima convocazione e prima rete in azzurro)Patisce la fisicità di Bonucci e de Ligt, combina pochissimoLa formazione iniziale non convince, aggiusta il tiro nella ripresa con i cambi ma deve lavorare su una difesa che ha già 7 reti al passivo: troppe.