TORINO Due punti e 9 reti subite nelle ultime tre partite sono dati che fotografano le difficoltà di una Juve in testa alla classifica ma improvvisamente vulnerabile. Le certezze post sosta sono crollate contro Milan, Atalanta e Sassuolo, la classifica non preoccupa più di tanto - ma occhio all’Inter -, mentre per la Champions servirà un cambio di marcia. E’ una questione più mentale che fisica, perché a Reggio Emilia i bianconeri tornano in partita e la raddrizzano nel finale, ma vanno in tilt nella parte centrale fino a farsi rimontare 3 gol.Contro la Lazio mancherà Bernardeschi, squalificato, mentre Bentancur e Chiellini oggi sono stati sottoposti ad accertamenti che hanno escluso lesioni muscolari. C’è anche de Ligt in sofferenza per una spalla destra ballerina, il problema sarà risolto soltanto con un’operazione probabilmente a fine stagione. Tra i pochi a salvarsi contro il Sassuolo i terzini brasiliani, entrambi in rete e protagonisti di un’ottima prestazione. Alex Sandro salva nel finale sulla linea alla disperata un gol fatto su Boga, mentre Danilo (alla seconda rete in campionato) è il primo juventino per palloni giocati (78), passaggi riusciti (57) e recuperi (14 palle ricuperate). Intanto nasce il progetto Fustal in casa Juve, per integrare le due discipline – calcio e futsal, appunto – a partire dall'attività di base, per le categorie dall'Under 7 all'Under 14. Responsabile del progetto Alessio Musti, ex calciatore di futsal, con in bacheca tre scudetti e sei Coppe Italia, e commissario tecnico della Nazionale.