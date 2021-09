Con la vittoria degli Europei di pallavolo maschile finisce per l'Italia è un'estate da sogno. Forse. Gli azzurri di mister Ferdinando De Giorgi, dopo essere passati in svantaggio per ben due volte, riacciuffano la gara di Katowice, in Polonia, e si portano a casa il torneo al tie break, bissando il successo delle donne di Davide Mazzanti e riscattando, almeno in parte, il tonfo ai quarti di finale delle Olimpiadi.