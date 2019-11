Italia-Armenia, Immobile: «Speriamo di vincere qualcosa nel 2020»

Parla Ciro Immobile, il bomber azzurro. «Sono contento per me e per i compagni, por il mister e lo staff, abbiamo fatto un percorso netto, ci siamo divertiti, ringraziamo il pubblico di Palermo ma tutti gli stadi dove abbiamo giocato e speriamo che sarà così anche all'Europeo». Sono le parole dell'attaccante della Lazio e della Nazionale Ciro Immobile, autore di una doppietta nel 9-1 contro l'Armenia. «C'è ora curiosità di vedere i gironi, sappiamo quale è la nostra forza, abbiamo la mentalità giusta, siamo un gruppo bellissimo, dobbiamo restare con i piedi per terra», ha aggiunto Immobile alla Rai. «Cosa sogno per il 2020? Mi immagino di vincere qualcosa, questa squadra lo merita per il lavoro che sta facendo, sono riuscito anche a sbloccarmi con questa maglia, ci tenevo tanto».





