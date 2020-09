Italia, errore nella distinta e Acerbi gioca titolare

Un errore nella compilazione distinta ufficiale consegnata all’arbitro. Ecco perché in campo c'è Acerbi al centro della difesa nella sfida contro la Bosnia. Il titolare scelto da Mancini era Chiellini, ma nelle formazioni è finito il difensore della Lazio. A quel punto era troppo tardi per tornare indietro se non eliminando del tutto Acerbi dalla partita (come se si fosse infortunato appena prima dell’incontro) e rimettere Chiellini tra i titolari (lontano dall'azzurro da 15 mesi). Soluzione eccessiva vista anche la portata dell’impegno. Così si parte con Acerbi- Bonucci e per Chiellini resta la possibilità di entrare a partita in corso.

