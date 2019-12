Lazio, Inzaghi: «Otto vittorie di fila non nascono per caso»

Simone Inzaghi festeggia l'8° successo consecutivo alla Sardegna Arena: «Abbiamo fatto qualcosa di importante. Otto vittorie di fila non vengono per caso. Sono stati bravi i ragazzi a crederci, sono rimasti sempre in partita e lucidi. Il Cagliari l'ha sbloccata subito, eppure siamo stati padroni del campo, è una vittoria che ci teniamo stretti». L'allenatore biancoceleste gioisce nel dopo partita per la vittoria colta in rimonta, con due reti nel recupero, che proietta i biancocelesti a -3 da Juventus e Inter. «I 7 minuti di recupero? Credo ci stiano tutti - ha detto il tecnico a Sky Sport - Ci sono stati cinque volte i sanitari in campo, poi quattro sostituzioni e il cambio finale di Faragò. Il recupero ci sta, è stato applicato bene il regolamento». I cambi si sono rivelati determinanti: «Della partita di stasera ricordo due cose: la lucidità della squadra e Caicedo, Jony e Cataldi. Sono stati decisivi. Dovevo aspettare per mettere Felipe, Luis Alberto non stava bene per un indurimento all'adduttore, speriamo non sia nulla di grave». Poi un attestato di merito speciale per Caicedo, autore del gol decisivo: «Di questo giocatore tutti conoscono l'importanza. Mi dicevano che non era adatto al mio gioco. È un ragazzo splendido e un ottimo attaccante. Ha davanti Correa e Immobile, ma penso si meriti tutto quello che di buono sta raccogliendo»