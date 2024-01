Inter, Lautaro sul rinnovo: «Manca poco, ho parlato col mio procuratore e sono tranquillo»

La vittoria dell'Inter nel match delle 12:30 contro l'Hellas Verona ha portato ancora una volta la firma di Lautaro Martinez che ha aperto le marcature dopo 13 minuti, sfruttando l'ottimo servizio di Mkhitaryan. Dopo le due settimane di stop per un problema muscolare, Simone Inzaghi attendeva il ritorno del bomber argentino che ha risposto presente. Il Toro ha realizzato il gol numero 16 del suo campionato che lo conferma sempre più dominatore della classifica cannonieri della Serie A. I suoi numeri sono sempre più sorprendenti e la sua leadership sta crescendo di partita in partita. Anche nel match di San Siro contro il Verona ha battagliato su ogni pallone, richiamando poi a cerchio tutti i compagni al termine della gara, per dare un messaggio di forza a tutto il gruppo.

Inter-Verona 2-1, decide il gol di Frattesi al 93': polemiche per una gomitata di Bastoni. Poi Henry sbaglia un rigore in extremis

Al termine della partita, vinta dall'Inter nei minuti di recupero grazie allo zampino di Frattesi, il capitano nerazzurro Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN, soffermandosi sul risultato ma anche sul suo rinnovo che ancora tarda ad arrivare. Negli ultimi giorni l'Inter ha ufficializzato i rinnovi di Darmian, Dimarco e Mkhitaryan ma ancora manca quello più importante, quello di Lautaro. In merito l'attaccante argentino ha rassicurato i tifosi nerazzurri, sciogliendo ogni dubbio sulla sua permanenza: «Manca ancora qualcosina. Io sono contento, ho pensato solo al campo per tornare più velocemente possibile dopo l'infortunio. Ho parlato col mio procuratore e sono tranquillo. Manca poco»