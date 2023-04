Inter-Roma femminile finisce 1-6, le giallorosse di Spugna ad un passo dallo scudetto

Senza storia. La Roma vince, anzi, abbatte l'Inter, e conquista tre punti pesantissimi per la lotta allo scudetto. Le giallorosse di Spugna andranno a nanna con un +11 sulla Juventus in attesa della partita di domani delle bianconere che ospiteranno la Fiorentina. A Milano finisce 6-1 per la capolista, che dimostra di essere una squadra forte, fortissima, nonostante la sosta per la Nazionale abbia lasciato in eredità l'infortunio a Bartoli, spedita in tribuna per un affaticamente muscolare. Ma l'assenza della capitana non si è sentita. Mai. Una Roma dominante, e lo scudetto si avvicina sempre di più. Dalle parti di Trigoria sono iniziati senza dubbio i calcoli, quelli da fare per capire quando si potrà festeggiare.

TUTTO NEL PRIMO TEMPO

La pratica la Roma l'ha chiusa nel primo tempo: doppiette per Haavi e Glionna (che quando vede l'Inter si trasforma) e dodicesimo centro in campionato per Valentina Giacinti. Mai nessuna delle squadra giallorossa fino al momento aveva segnato così tanto in Serie A. Ecco perché Bavagnoli l'ha voluta a tutti i costi: l'ex Milan, in questa stagione, in diverse occasioni ha tolto le castagne dal fuoco. Non era oggi il caso, visto che il suo è stato il quinto centro della giornata. Ma poco importa, quando c'è da timbrare lei c'è sempre. Nella ripresa poi c'è gloria anche per Andressa, col sinistro magico sul secondo palo. Il tocco di classe della brasiliana, in giro per il Mondo in questa sosta, ma che segni di cedimento non ne ha dati sotto l'aspetto fisico. Inutile, nel finale, il gol delle nerazzurre di Rita Guarino con Chawinga. Sì, il conto alla rovescia è cominciato. E sabato al Tre Fontane arriverà la Juventus. Per il colpo di grazia.