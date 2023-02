Inter-Porto 1-0, Lukaku entra e segna: i nerazzurri si aggiudicano il primo round grazie al bomber belga

È Lukaku, partito dalla panchina quando sembrava dovesse giocare titolare, a regalare all’Inter una vittoria importantissima contro il Porto, che arrivava da 10 successi di fila. È un successo che fa ben sperare per la gara di ritorno, in programma il 14 marzo. Ed è decisivo Romelu, l’uomo ritrovato, al quarto centro stagionale, il secondo di fila dopo quello realizzato, seppur su rigore (tirato due volte), contro l’Udinese. È una gara vivace, con veloci capovolgimenti di fronte e con un pressing feroce. I nerazzurri, che non si qualificano ai quarti da 12 anni, mostrano tutta la loro qualità. Ci provano subito con Dimarco, ma la difesa del Porto respinge. La prima vera occasione del match, però, capita a Lautaro Martinez: cross di Dimarco, colpo di testa dell’argentino che non inquadra lo specchio della porta e si dispera.

Il Porto non è lucido, sbaglia molto e soffre sulle corsie esterne. Ma all’improvviso una conclusione di Grujic impensierisce i nerazzurri. Crescono i lusitani e sfiorano il gol: tacco di Taremi, Grujic di prima intenzione, Onana respinge, Galeno sul tap in manda a lato. C’è tempo anche per un battibecco tra Onana e Dzeko e una clamorosa occasione di Bastoni, respinta da Diogo Costa. Nella ripresa l’Inter cresce. Attacca, crea, ci prova senza sosta, anche se rischia qualcosa. Barella sfiora il palo, ma il Porto colpisce nelle ripartenze e con Taremi va vicino al vantaggio, ma Onana respinge. Facendosi trovare reattivo con una doppia parata straordinaria su Zaidu e Taremi. Inzaghi decide che è arrivato il momento di Lukaku e Gosens per Dzeko (esce sbottando) e Dimarco, già ammonito. Si fa espellere Otavio per doppio giallo e segna proprio Romelu. Vince l’Inter, che adesso non vuole più fermarsi.