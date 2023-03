Juventus, Allegri: «Con l'Inter per difendere il secondo posto sul campo. Di Maria sta bene»

«In campo abbiamo fatto 53 punti e su quelli dobbiamo ragionare, siamo 3 punti davanti all’Inter. Se a fine anno - al netto delle sanzioni - saremo sesti o quinti in classifica vorrà dire che la stagione non sarà andata bene». Alla vigilia del derby d’Italia contro l’Inter Max Allegri conferma il secondo posto dei bianconeri, al netto dei 15 punti di penalizzazione in classifica, e in attesa del dispositivo del Collegio di garanzia dello Sport del prossimo 19 aprile. «Nel calcio ha ragione chi vince: per noi domani è un test importante. A fine anno verranno tirate le somme, verrà fatta un’analisi di quello che è andato e che non è andato. La stagione non è ancora finita, in questo momento tutto è bello poi fra 20 giorni è l’opposto di quello che viene detto ora. L’obiettivo di una squadra è quello di arrivare in questo momento a giocarsi tutte le possibilità per arrivare in finale di Coppa Italia, in finale di Europa League e rimanere tra le prime 4. Dobbiamo difendere il secondo posto. Poi quello che succederà fuori dal campo non dobbiamo valutarlo. Il 19 aprile quando ci sarà la sentenza vedremo cosa succederà ma non dovremo lavorare su quello. Sarà un mese bello ed entusiasmante da vivere».

La probabile formazione

Vlahovic si è sbloccato e guiderà l’attacco, Di Maria è ancora in dubbio: «Dovrò valutare le condizioni di Di Maria ma sembra che stia bene. Dovrò valutare anche Miretti, Bonucci. Non saranno a disposizione Milik e Alex Sandro. Chiesa è a disposizione, l’altra sera ha fatto gol quindi sono molto contento. Avendo Kean squalificato, Milik fuori, non ho cambi davanti, di prime punte ho solo Vlahovic». Nessuna polemica sulla stoccata di Mou («Le squadre uscite dalla Champions non dovrebbero giocare in Europa League»): «Questo è il format dell’Uefa, Mourinho forse voleva attaccare l’Uefa» e qualche dubbio ancora su Pogba: «Ormai è 8 mesi che si fanno le stesse domande e lo stesso ritornello. Quando sta bene, come successo col Torino, sarà a disposizione. Difficilmente nell’immediato post sosta sarà a disposizione». Ultima battuta sullo Sporting, prossimo avversario ai quarti di Europa League: «Lo Sporting è una buona squadra, tecnica, ha entusiasmo, sono giovani e bravi. Poi ci prepariamo al meglio».