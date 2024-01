Inter, vietato pensare alla Supercoppa. Inzaghi: «Il 4-3-1-2 può essere una soluzione per il futuro»

L'Inter inizia il girone di ritorno nella trasferta a Monza, alle porte di Milano. Con un solo obiettivo: replicare i 48 punti del girone di andata. «Il nostro percorso è stato ottimo e la squadra è ambiziosa: sappiamo che non sarà semplice, ma vogliamo confermarci con un ottimo girone di ritorno», ha detto Simone Inzaghi al canale tematico nerazzurro. L'Inter riparte dalla vittoria nel finale contro il Verona, successo che è arrivato anche grazie a un cambio di modulo, passando al 4-3-1-2: «Se posso replicarlo magari dall'inizio? È un sistema che sto utilizzando solamente nel finale, ma un domani può sicuramente essere una soluzione».

La situazione della squadra

Nel girone di andata l'Inter ha mostrato solidità difensiva, subendo soltanto nove gol, nonostante le diverse assenze nelle ultime settimane: «La squadra lavora bene, lavora di gruppo: tutti insieme. Abbiamo cambiato diversi assetti perché abbiamo avuto qualche infortunio ma i principi di squadra non sono cambiati al di là degli uomini. Buchanan? Si è presentato nel migliore dei modi, ha ottime qualità e una discreta esperienza alle spalle: ci vorrà tempo per l'inserimento, ma si è allenato bene». Per quanto riguarda la formazione, Inzaghi si affiderà alla squadra titolare. Rientra Dimarco e nessun riposo per Lautaro Martinez che giocherà regolarmente al fianco di Thuram.

La Juventus è a -2 ed è meglio non rischiare. Ed è vietato pensare alla trasferta di Riad, in Arabia Saudita, per la Supercoppa Italiana.