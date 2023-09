Inter, Inzaghi: «Contro la Real Sociedad sarà difficile. Ultima Champions indimenticabile»

In questo debutto in Champions, in casa della Real Sociedad, Simone Inzaghi non avrà a disposizione Calhanoglu e Cuadrado. Il centrocampista ha terminato l’allenamento di rifinitura ad Appiano con un leggero affaticamento all’adduttore della coscia sinistra, mentre il colombiano è alle prese con una tendinite, un fastidio che ne ha limitato l’utilizzo anche con la Nazionale. Al posto dell’ex rossonero ci sarà Asllani: «Abbiamo fiducia in lui, ce lo siamo tenuti stretto», ha detto l’allenatore nerazzurro. E ancora: «Sappiamo cosa è successo nella finale di Istanbul, ci siamo lasciati dentro qualcosa di speciale di quella notte. Per come hanno risposto i nostri tifosi sembrava che avessimo vinto. Quest’anno si ricomincia, contro un avversario forte e in un campo difficile. Delle squadre di quarta fascia era una di quelle che avrei evitato, ma dovremo giocarci contro sapendo che sarà difficile ripeterci».

I nerazzurri arrivano dal 5-1 nel derby con il Milan: «Lo abbiamo rivisto, sia nelle cose che abbiamo fatto bene che per quelle meno. Come succede spesso nel calcio, è il passato e ora conta la Real Sociedad. Sappiamo che sarà difficile. Siamo più maturi dell’anno scorso? Sicuramente, non solo dall’anno scorso, ma anche da quello prima. Abbiamo fatto due anni importanti in Champions, che ci ha lasciato qualcosa di speciale.

L’abbraccio coi tifosi è qualcosa che non dimenticheremo facilmente. Come le partite col Benfica o con il Milan. Sappiamo che abbiamo vinto quattro partite, ora abbiamo il girone e lavorando bene sappiamo che possiamo centrare la qualificazione come un anno fa».