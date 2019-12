L'Inter si gode Esposito, il talento che ha sacrificato il Mondiale Under 17 per Conte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo gol di Sebastiano Esposito in serie A era nell’aria da qualche tempo. In viale Liberazione, sede dell’Inter, erano tutti ormai convinti che sarebbe potuto arrivare alla sua prima vera occasione, alla sua prima da titolare. Così è stato. Il talento di Castellammare di Stabia, nato nel 2002 e gioiello del vivaio nerazzurro, è stato già bravo di per sé nel riuscire a convincere Lukaku a cedergli il rigore del 3-0. Prima titubante, poi generoso, il belga ha consegnato l’ambito pallone al talento interista. Ed ecco la sua prima rete in A e quell’urlo liberatorio per la notte insonne, come lui stesso ha confermato: «Non lo nego, questa notte non ho dormito pensando alla partita. Non avrei potuto sognare una cosa migliore», ha ammesso candidamente. «Appena ho visto mia madre mi sono commosso, il gol è per lei. Romelu è una persona fantastica, mi ha tranquillizzato e mi ha detto di andare sicuro sul pallone». Che fosse un predestinato, ma ora tocca a lui confermare le sue qualità, lo si era già capito la sera del debutto in Champions a San Siro contro il Borussia Dortmund (23 ottobre 2019), all’età di 17 anni e 113 giorni. Per intenderci, più precoce di lui, in casa Inter, era stato solo Beppe Bergomi che debuttò nell’allora Coppa dei Campioni a 17 anni e 72 giorni. Ma Esposito resta, comunque, il più giovane interista di sempre ad aver debuttato nelle coppe europee, in Europa League, a 16 anni e 255 giorni contro l’Eintracht Francoforte a San Siro (14 marzo 2019). Qualche mese fa avrebbe anche dovuto giocare da protagonista il Mondiale Under 17, ma l’infortunio di Sanchez ha spinto Antonio Conte a trattenerlo a Milano. Un sacrificio premiato dal primo gol in A nel suo stadio, il Meazza, davanti a quasi 60mila spettatori. Giusto in tempo per mandare un segnale alla Juventus con l’aggancio in vetta.