Infortunio Maignan, prova a rimanere in campo ma viene sostituito: le condizioni e come sta

Il Milan è sceso in campo per gli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga, ma dopo soli 20 minuti ha perso Mike Maignan per infortunio. Il portiere francese, infatti, è stato protagonista di uno scontro piuttosto brusco con Vlcek che, dopo pochi minuti dal fischio di inizio lo ha travolto. Inizialmente, l'ex portiere del Lille ha provato a rimanere in campo in due occasioni, la prima con i medici che sono entrati applicando del ghiaccio sull'articolazione destra. Circa cinque minuti doppo, l'estremo difensore si è accasciato di nuovo richiamando l'intervento dello staff sanitario per poi rialzarsi fino al 18', quando Pioli lo ha sostituito con Sportiello.

Come sta Maignan: le condizioni

Lo scontro con Vlcek è stato piuttosto irruento e brusco, con Maignan che è stato colpito all'altezza del ginocchio destro nel tentativo di calciare via un pallone pericoloso in area. Inizialmente, la botta non sembra aver dato molti problemi al numero 16 rossonero che comunque ha lasciato il terreno di gioco. Al momento della sostituzione, però, Maignan è uscito sulle sue gambe senza dover necessitare aiuti per rimanere in piedi.

A primo impatto sembrerebbe solo un brutto colpo per il francese cche non ha accusato troppi danni dallo scontro. Nei prossimi giorni, però, le sue condizioni verranno valutate da esami approfoinditi.