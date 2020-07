© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambio della guardia in casa Juventus. La società, con una nota sul sito, ha ufficializzato il cessato rapporto con il Dott. Marco Re, Chief Financial Officer e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. “Contestualmente - prosegue il comunicato- Juventus Football Club annuncia che ha nominato Chief Financial Officer, pro tempore, il Dott. Stefano Bertola, dirigente della società, in ragione della sua pluriennale esperienza in ambito finance. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha nominato Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, lo stesso Dott. Stefano Bertola, sussistendo i requisiti previsti dallo Statuto per la carica. Juventus Football Club S.p.A. ringrazia il Dott. Marco Re per il contributo dato allo sviluppo della Società in molti anni di servizio, augurandogli il meglio per le future sfide professionali”.