Lazio, Immobile davanti a CR7: «Ma io festeggio il ritorno in Champions»

Adesso Immobile, sua la rete decisiva per completare la rimonta nella partita contro il Cagliari, è adavanti a Ronaldo nelal classifica dei marcatori: 31 gol contro i 30 di CR7. Ma al neocapocannoniere interessa il ritorno in Champions: «Sono felice, è giusto festeggiare questo obiettivo raggiunto con tre giornate di anticipo, la squadra ha saputo reagire e vincere una partita importantissima. Ci manca tanto la nostra gente che quest’anno ci ha dato una grande spinta, speriamo di ricominciare con il pubblico».



MERCATO DECISIVO

E' già futuro: «Siamo in Champions. La società con il presidente dovranno fare qualcosa sul mercato, ma lo sanno, sicuramente ci metteranno nelle condizioni di poter fare un’altra stagione straordinaria come questa, era difficile ma ce l’abbiamo messa tutta».

