Lazio, dall'Arabia: Immobile ha detto sì a 35 milioni. Lotito: «A me nessuna offerta, non accetterei forse nemmeno 50 milioni»

E' uno tsunami, sulla Lazio e sul calcio sembra ormai abbattersi un'onda araba infinita. Sembrava svanito con la partenza di Milinkovic il pericolo saudita, invece resta vivo di giorno in giorno, è costantemente alla finestra. Vi avevamo già svelato di una doppia offerta (35 milioni di euro in due anni messi sul piatto dall'Al-Wahda, seguita anche dall'Al-Shabab) per Ciro Immobile, oggi torna fortemente di attualità. Il bomber, ormai radicato nella Capitale e nell'ambiente, inizialmente non sembrava convinto della proposta, ma col passare del tempo ci sta ragionando, anche se non conferma affatto di aver già detto sì, né di aver incontrato alcun emissario degli sceicchi d'Arabia. E anche Lotito sembra cadere dalle nuvole rispetto alla notizia, e ci assicura: «Ciro non mi ha chiamato per dirmi nulla né dall'Arabia hanno chiamato la società per fare un'offerta, quindi stiamo parlando del nulla. Dovrebbero tentarmi con almeno 50 milioni e non so nemmeno se accetterei per il nostro capitano, un figlio, uno di famiglia. Non è in vendita».

Klose: «Lotito, riportami alla Lazio. Scioccato dalla scelta di Milinkovic-Savic. Tare? Non dice le cose in faccia»

Lazio, dall'Arabia sicuri: Immobile ha accettato un biennale da 35 milioni

Già quasi in lutto per la cessione di Milinkovic all'Al-Hilal (anche se Lotito attende la prima rata per concedere il transfer e l'ufficialità), i tifosi tremano di fronte a un'altra perdita di un simbolo assoluto.

Non si parla d'altro su radio, forum e social dopo la bomba lanciata dall'Arabia dove sono sicuri che addirittura Immobile abbia già detto sì a circa 15 milioni di euro a stagione, ai quali si aggiungerebbero 5 milioni alla firma del contratto per il trasferimento nel deserto. Intanto Ciro stasera è atteso nel ritiro di Auronzo. L'ultima parola starebbe di certo al club biancoceleste, visto che Immobile è vincolato da un contratto sino al 2026, ma lasciar partire anche lui significherebbe dover rifondare pure il reparto offensivo.

Ciro oggi raggiungerà Sarri in ritiro. I nomi per l'attacco

Da giorni si parla dei sostituti. I nomi più caldi sono quelli di Amdouni e Marcos Leonardo, anche se nelle ultime ore si sono alzate le quotazioni di Castellanos per i contatti avuti dal suo entourage con la Lazio. Piace poi il georgiano Mikautadze, molto più di Fabio Silva e Dovbyk, ma si tratta di tutti nomi da affiancare a Immobile. Nei piani di Sarri, così come di Lotito, c'è la voglia di ripartire nell'anno della Champions League proprio con Ciro titolare lì davanti e una sua cessione dopo quella di un pezzo da novanta come Milinkovic porterebbe a una stagione di rifondazione anziché conferma. Il tecnico attende novità dalla società e dal giocatore stesso, che intanto stamani assieme a Hysaj ha svolto le visite mediche tra Formello e l'Isokinetic e più tardi sarà in ritiro ad Auronzo di Cadore. L'ambiente biancoceleste già trema.