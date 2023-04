Ibrahimovic, altro infortunio: lesione al polpaccio destro. E l'incognite per il futuro ora sono tante

Un’annata difficile, davvero difficile, quella di Ibrahimovic. Nel maggio scorso ha festeggiato lo scudetto e si è poi fatto operare al ginocchio per ricostruire il legamento e tornare in campo a fine febbraio contro l’Atalanta, dopo 280 giorni. Adesso è ancora out: lo svedese si è fermato nella rifinitura del pregara contro il Lecce, a San Siro, il 23 aprile. Oggi il responso: lesione del gemello mediale del polpaccio destro. La stagione dello svedese può dirsi, molto probabilmente, conclusa. Si tratta, quindi, dell’ennesimo calvario di una stagione tribolata, nella quale Zlatan ha collezionato solo 143’ di gioco e un gol, quello da record contro l’Udinese (il calciatore più vecchio a segnare in Serie A, superando Alessandro Costacurta). E ora sono tante le incognite per il futuro. Si apre la fase delle riflessioni per Ibrahimovic. Quest’ennesimo guaio fisico, infatti, getta ombre lunghe sul suo futuro da calciatore. Giusto un mese fa, di ritorno in nazionale a 41 anni, aveva comunque detto: «Io non mollo. Le sfide mi danno adrenalina. Ho sempre questa voglia dentro me di far vedere a chi dubita che si sbaglia». E ancora prima aveva ammesso di aver paura di smettere. Sicuramente una decisione sarà presa al termine della stagione. Conoscendo Zlatan non vorrà chiudere la carriera in questo modo e in un club di secondo piano. Da parte sua, il club di via Aldo Rossi dovrà valutare le condizioni fisiche dell’attaccante. Servirà ancora tempo perché le parti si siedano attorno a un tavolo e capire quale sarà il futuro.