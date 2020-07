Ibra furioso per la sostituzione. Pioli: «Devo gestire le forze di tutti»

Ancora mal di pancia per Zlatan Ibrahimovic, al secondo cambio consecutivo da parte del tecnico del Milan Stefano Pioli. Il campione svedese, al 17' della ripresa della sfida contro il Bologna, è stato richiamato in panchina dall'allenatore rossonero per fare spazio a Leao. E Ibra anche questa volta non sembra averla presa bene: nel momento in cui il tecnico gli ha allungato la mano per il “cinque”, l'attaccante ha risposto indicando il campo.

Ma l'episodio è stato minimizzato dallo stesso Pioli nel post partita. «Ha detto qualcosa ma onestamente non ho capito – ha raccontato il tecnico a Dazn -. È normale. Devo gestirlo, giochiamo ogni tre giorni e ha avuto un infortunio. Anche questa volta è stato un punto di riferimento importante per la squadra, e io devo gestire le forze di tutti».



E pensare che, invece, la serata di Ibra era cominciata con ben altri umori, soprattutto per l'incontro con l'amicoche a gennaio ha fatto di tutto per convincerlo ad accettare l'offerta del Bologna, prima di arrendersi al pressing del Milan. I due si sono abbracciati e salutati prima del match e, nel dopo partita, lo svedese ha voluto celebrare l'incontro attraverso i propri social.