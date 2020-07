Fiorentina, Iachini: «Solo con la personalità si può vincere contro questa Roma»

un avversario molto forte, perché si è ritrovato come squadra ed ha fatto ottime partite. Fonseca ha cambiato modulo, ha dato equilibrio e la Fiorentina dovrà giocare con personalità e mentalità giusta per portare via il risultato«. È l'avvertimento ai suoi dell'allenatore viola alla vigilia della sfida dell'Olimpico.

Fonseca è un ottimo allenatore, molto preparato che ha conoscenze diverse, non si è fossilizzato solo su una soluzione tattica. Pur giocando con la difesa a 3 ha dato un'organizzazione nuova andando a valutare le caratteristiche dei propri giocatori. La Fiorentina dovrà essere organizzata e dovrà avere l'atteggiamento giusto -prosegue il mister-. Ribery non è stata una sorpresa, è un grande giocatore sotto tutti gli aspetti, è stato un piacere ritrovarlo anche se viene da 7 mesi di infortunio importante. Ci sta dando una gran mano e cerchiamo di portarlo avanti compatibilmente agli impegni ogni 3 giorni e delle fatiche sue e dei suoi compagni. Abbiamo lavorato sin dall'inizio anche sull'organizzazione del reparto difensivo, siamo cresciuti molti, dal lockdown siamo la miglior difesa del campionato. L'Inter? Ci sono stati altri 4 fuorigioco non contemplati e poi il giorno dopo hanno detto che l'Inter era stata pericolosa, ma c'erano almeno 5 situazioni di offside da segnalare perché poi sono andate avanti nella partita e hanno dato l'impressione che fossero realmente occasioni

