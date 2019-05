Hazard saluta, andrà al Real: «E' il momento di cominciare un nuovo capitolo»

«Credo che questo sia un addio, ma nel calcio non si sa mai, ma è il momento di cominciare un nuovo capitolo»: Eden Hazard, che con i suoi gol ha trascinato il Chelsea alla vittoria dell'Europa League, conferma le voci del suo addio. «Decideremo tra pochi giorni - dice al termine della finale - il mio unico obiettivo era questa finale. Ora prenderò la mia decisione. L'ho detto al club, ora aspetto. Il mio sogno era giocare in Premier League e l'ho fatto con uno dei club più grandi, ora è il momento di uno nuova sfida», ha aggiunto il belga. Sfida che potrebbe essere al Real Madrid.



PEDRO

«Spero che Sarri resti qui perché è un ottimo allenatore, sono contento per lui perché è il suo primo titolo». Lo ha detto a Sky l'attaccante del Chelsea, Pedro, dopo il successo in Europa League. «Un voto per la nostra Europa League? Siamo stati da 10, non abbiamo perso neppure una partita e vincere una finale in questo modo è incredibile».



JORGINHO

«È troppo bello vincere un trofeo così importante dopo una stagione lunga, dura e difficile, ma credo che lo abbiamo meritato. Al di là delle critiche abbiamo fatto una grande stagione, alla fine contano i risultati. Lo ha detto il centrocampista brasiliano naturalizzato italiano Jorginho a Sky al termine della gara vinta dal suo Chelsea per 4-1 con l'Arsenal nella finale di Europa League. »Credo sia stata una stagione molto positiva nonostante tutte le critiche, siamo tutti molto felici, questa vittoria è anche per le nostre famiglie«.

