Gravina: «Ceferin sugli stadi? La questione è nella piattaforma»

«Ceferin? Stiamo lavorando, la questione stadi è nella piattaforma. A me fa piacere che in questo periodo ci siano molte aspettative e speranze, ma sono speranze delegate. Credo anche che sia importante che qualcuno abbia la capacità di collaborare». Lo ha detto il presidente della Lega Pro e candidato unico all'Assemblea elettiva della Figc, Gabriele Gravina, al termine della cerimonia al Quirinale per i 120 anni della Federcalcio. «Il presidente della Repubblica Mattarella è stato molto chiaro: ha parlato di unione, noi stiamo lavorando perché la Figc trovi unione, ma bisogna trovarla anche nei soggetti istituzionali di riferimento. Ci sono una serie di riforme che richiedono necessariamente anche l'intervento da parte del Governo, non possiamo pensare di riformare un mondo, che non è autoreferenziale. Ci farebbe piacere trovare anche sponda nel Governo e nelle Istituzioni», ha sottolineato Gravina.

Ultimo aggiornamento: 19:02

