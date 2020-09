Giroud: «La Juve? Tutt'altro che vero, sono un giocatore del Chelsea»

Nella girandola di mercato per l’attacco juventino è entrato anche Giroud, uno degli ultimi nomi valutati dalla dirigenza per sostituire Higuain, pronto a iniziare la sua nuova avventura calcistica a Miami. In attesa dell’esame di Suarez (la prossima settimana), e aspettando segnali che al momento non arrivano da Dzeko, la Juve al momento è sprovvista di un centravanti e valuta tutte le possibili soluzioni. Olivier Giroud fa chiarezza sulle indiscrezioni delle ultime ore a Telefoot: “Sono rimasto sorpreso nel ricevere messaggi di amici questa mattina che mi chiedevano conto dell’interessamento della Juventus. È tutt'altro che vero, sono un giocatore del Chelsea. È sempre bello attirare l'attenzione dei grandi club, fa piacere, ma rimango concentrato sul Chelsea”

© RIPRODUZIONE RISERVATA