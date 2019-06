Sampdoria, Ferrero libera Giampaolo: risoluzione consensuale del contratto

Ferrero libera Giampaolo, pronto a sostituire Gattuso sulla panchina del Milan.o È ufficiale, annuncia la Sampdoria sul proprio sito: è tutto fatto per la risoluzione consensuale del contratto che legava Marco Giampaolo al club fino al 30 giugno 2020. «Ringraziamo Marco per le tre stagioni con noi - sottolinea il presidente -. Siamo cresciuti insieme, ci siamo tolti delle belle soddisfazioni e ora gli auguriamo buona sorte per il proseguimento della sua carriera. Giampaolo è cresciuto con noi ed è stato un passaggio importante per lo sviluppo del progetto tecnico del nostro club». «Ringrazio il presidente Ferrero e tutta la Samp per tre stagioni indelebili - commenta Giampaolo -. Sono stato bene a Genova e siamo stati bene insieme. Il mio grazie a tutti i dirigenti, collaboratori, dipendenti e ai calciatori che hanno condiviso con me questo percorso costruito sul lavoro e sulla dedizione. Resterete nel mio cuore come tutti i tifosi». Insieme con Giampaolo hanno risolto i contratti Francesco Conti, Fabio Micarelli, Salvatore Foti e Samuele Melotto.

