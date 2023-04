Juventus-Napoli, Gatti colpisce Kvaratskhelia: per arbitro e Var è tutto regolare. Cosa è successo

Minuto 33 di Juventus-Napoli: Kvaratskhelia controlla il pallone al limite dell'area, alle sue spalle arriva il bianconero Gatti che in qualche modo lo ferma, allontanando la minaccia. Il georgiano resta a terra dolorante, toccandosi il volto. Il numero 77 del Napoli protesta, sostiene di essere stato colpito dal difensore della Juve. E, a giudicare dalle immagini, sembra proprio così: Gatti, pur essendo alle spalle di Kvara, lo colpisce sul viso con una mano.

Gatti-Kvara: cosa è successo

Un colpo sicuramente doloroso, evidenziato anche dall'atteggiamento del corpo del difensore ex Frosinone, che sembra disinteressarsi del pallone per far male all'avversario. Nonostante le proteste, l'arbitro Fabbri non interviene: né il direttore di gara, né il Var hanno ritenuto di sanzionare il gesto.

Condotta violenta

Il colpo di Gatti, da regolamento, sarebbe sanzionabile con espulsione. Il giocatore della Juventus colpisce con il pugno chiuso l'avversario, in una dinamica apparentemente estranea al gioco. La condotta violenta è punibile (anche) dal Var con il cartellino rosso.