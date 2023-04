Milan-Lecce 2-0, Leao risponde all'Inter. I rossoneri agganciano la Roma in classifica

Missione compiuta. Il Milan batte il Lecce grazie alla doppietta di Rafael Leao e aggancia la Roma (in campo domani sera contro l’Atalanta) al quarto posto, ricacciando l’Inter a -2. Quella dei rossoneri non è una gara brillante, soprattutto nel primo tempo. La prima occasione è, però, del Diavolo con Tonali. Tiro dalla distanza e respinta di Falcone, che si sdraia sulla sua sinistra e respinge. Poi Chiffi assegna un rigore al Milan per un contatto in area tra Baschirotto e Theo Hernandez, ma fa dietrofront una volta che viene richiamato dal Var per visionare le immagini. Il Diavolo rallenta il ritmo e per poco non va sotto, ma Banda a un metro da Maignan prende il palo di testa.

Milan, la doppietta di Leao

Scampato il pericolo, arriva il gol poco prima dell’intervallo: cross di Tonali e testa di Rafael Leao. Il portoghese sovrasta Gendrey e insacca. Nella ripresa è tutto più facile per i rossoneri, con il Lecce che inevitabilmente si scopre, e lascia delle voragini per le sgroppate di Rafael Leao e Theo Hernandez, vere e proprie spine nel fianco per la difesa giallorossa. Ma non riesce a trovare il colpo del ko. Il Lecce cresce e impegna Maignan con un gran tiro da fuori di Strefezza, appena entrato in campo. Risponde Rafael Leao, che spreca davanti a Falcone mandando sul fondo una chiara occasione da rete. Ma non è finita. Perché subito dopo il portoghese riceve palla, scappa via, entra in area e chiude il match.