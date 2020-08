Garcia pensa solo alla Juve: «La Roma ormai è il passato»

L'ultima volta allo Stadium era stato protagonista del gesto del violino, ma il tecnico del Lione Rudi Garcia non si guarda indietro: «La Roma appartiene a un altro tempo, ora sono in un'altra squadra e giocheremo in un'altra competizione. Non c'è niente del passato che può entrare nella mia mente». E sul fatto di giocare a porte chiuse: «È un peccato perché anche in trasferta è meglio giocare con il pubblico. Il calcio è dei tifosi, speriamo che presto possano tornare allo stadio».

