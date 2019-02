Frosinone, Baroni: «Non firmo per un pareggio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Baroni, l'allenatore del Frosinone, ha parlato alla vigilia della sfida di campionato allo Stirpe contro la squadra di Eusebio Di Francesco. «Se contro la Roma firmo per un pareggio? Le difficoltà della gara le sappiamo e le conosciamo. Io credo che noi dobbiamo fare una prestazione importante sia a livello individuale che di squadra solo così possiamo avvicinarci al risultato. Mi aspetto un'ulteriore crescita perché questa squadra può migliorare. Quindi non firmo per il pareggio». Baroni fa poi il punto sugli indisponibili. «Paganini ha avuto un attacco influenzale, una tonsillite quindi non sarà della gara - rivela -. Zampano aveva qualche problemino e lo abbiamo un pò preservato ma ci sarà. Gli altri indisponibili sono Ariaudo, Simic e Ghiglione. Formazione? So che per voi è importante ma lo è altrettanto importante per me valutare bene. Ho ancora dei dubbi, e questo è un bene perché vuol dire che tutti mi stanno mettendo in difficoltà e io voglio valutare bene chi mettere in campo». Secondo Baroni «alcune partite se le si valuta nell'aspetto tecnico non sono giocabili, ma possiamo mettere in campo altri aspetti. Dobbiamo fare una gara da Frosinone, gare come queste sono bellissime, la giochiamo in casa nostra e dobbiamo sfruttare al meglio l'occasione di giocare con il nostro pubblico che ci spinge». Sulla Roma «non mi aspetto che ci regalino nulla, penso più a ciò che dovremmo fare noi. Dobbiamo aspettarci una Roma tosta, una Roma che ha fame ma con la consapevolezza che noi dobbiamo gettare il cuore oltre l'ostacolo e avere coraggio: non è sufficiente difendersi e basta per non prendere gol. Bisogna fare grande pressione restando uniti tra i reparti. Probabilmente verrà fuori una partita piena di contatti ma fa parte di un calcio da cui il Frosinone non può prescindere. Il turnover della Roma? Non so se per noi sarà un vantaggio». Infine una battuta sul bomber Daniel Ciofani che domenica scorsa a Roma, nel quartiere Prati, è stato rapinato del Rolex: «Sarà sicuramente del match, e per il Rolex (il club vuole ricomprarglielo n.d.r.) aiuto anch'io il presidente».