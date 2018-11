Frosinone, Longo: «Questo pareggio per noi vale tanto»

«Questo pareggio per noi vale tanto, perché è il quarto risultato utile consecutivo. Fa muovere la classifica e per una squadra che deve salvarsi è un risultato molto importante. Sono contento per come la squadra è riuscita a restare in partita». Così l'allenatore del Frosinone, Moreno Longo, dopo l'1-1 con la Fiorentina. «Con avversari come questo devi essere bravo a restare in gara - ha proseguito il tecnico piemontese ai microfoni di Sky Sport -, perché può capitare che loro non sono cinici e si ha l'occasione di pareggiare, come questa sera. Dobbiamo essere sempre presenti e dobbiamo avere sempre agonismo». Quanto ai cambi operati nella difesa, tra l'inserimento decisivo di Pinamonti, autore del pari nel finale, Longo ha spiegato: «Quando Pioli ha cambiato modulo ho deciso di passare a quattro dietro, per abbassare i suoi esterni, creare superiorità sulle corsie esterne e mettere palloni per Pinamonti e Ciofani. Oggi non volevo stravolgere la squadra, ma a partita in corso è chiaro che dovevo cambiare per forza di cose». I complimenti a Pinamonti: «Ha qualità per ritagliarsi uno spazio importante non solo nella nostra squadra ma all'interno di un campionato che ha bisogno di giovani talenti come lui».

