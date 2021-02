Non è Itaca per Ulisse ma il ritorno a Braga per Fonseca non può che essere piacevole. Un salto nel passato per Paulo che ha allenato la squadra lusitana nella stagione 2015-16. Dopo le deludenti parentesi al Porto (esonerato a marzo) e al Paços de Ferreira (conclude all’ottavo posto), il tecnico accetta l’incarico al Braga. Firma per due anni. L’inizio è in salita: arriva infatti l’eliminazione con il Benfica (1-2) in semifinale della Coppa di lega. Proprio l’avventura europea segna però la svolta: si qualifica infatti ai sedicesimi di finale di Europa League come primo del girone, tenendo dietro il Marsiglia, lo Slovan Liberec e il Groningen. Ai sedicesimi supera il Sion (2-1, 2-2), poi concede il bis negli ottavi con il Fenerbahçe (0-1, 4-1) per chiudere il cammino contro quello Shakhtar Donetsk (1-2, 0-4) che avrebbe allenato dalla stagione successiva. Fonseca con il Braga ha però conquistato la Coppa di Portogallo battendo il Porto e posizionandosi al quarto posto in campionato. Proprio il trofeo vinto, più volte in passato è stato ricordato con affetto dal tecnico: «Il Porto pareggiò al 90’ con André Silva, quando credevamo di aver vinto. Ricordo i volti dei ragazzi, tutti pensarono subito a quello che era accaduto l’anno precedente (riferendosi a quando il Braga, in vantaggio, subì la rimonta dello Sporting nei minuti finali perdendo la finale, ndr). Io però avevo la sensazione che la storia non si sarebbe ripetuta». E infatti ai rigori Paulo vince 4-2. Un successo che corona una stagione importante (30 vittorie in 57 partite totali tra campionato e coppe) che lo porta, a sorpresa, ad interrompere anticipatamente il contratto per volare in Ucraina. Singolare che per Fonseca non sarà la sua prima da ex contro il Braga. Perché l’allenatore ha già affrontato i connazionali, allenando lo Shakhtar Donetsk, nella fase a gironi 2016-17, vincendo 2-0 in casa e 4-2 in Portogallo. A Paulo toccherà sfatare invece un tabù. I lusitani, in casa, sono imbattuti contro le italiane: 2-0 al Chievo e 1-0 al Parma nella Coppa Uefa 2006-07 e 1-1 con l’Udinese nell’andata dei playoff Champions 2012-13.

AVANZA COLDAGELLI

Dopo settimane di attesa, la Roma ha ufficializzato la nuova sponsorship con New Balance, che vedrà il brand sportivo occuparsi del nuovo kit sportivo della squadra. I giallorossi incasseranno 3,4 milioni euro lordi a stagione, con le royalties che però si aggireranno intorno 40% (con la Nike erano oscillavano tra il 7 e il 12%). Nominato anche il nuovo capo del marketing: Max Van Den Doel, ex responsabile dell’Adidas per il mercato asiatico. Per la carica di direttore della comunicazione, avanza la candidatura di Luigi Coldagelli, ex portavoce di Veltroni.

