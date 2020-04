Florenzi, quarantena a Valencia ma niente riscatto. La Roma cerca un'altra squadra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sua quarantena Alesandro Florenzi la sta trascorrendo in Spagna dove l’emergenza legata al Coronavirus è al punto massimo, come lo era in Italia qualche settimana fa: «Sono a Valencia. Diciamo che qui va bene perché abbiamo preso esempio dall’Italia e ci siamo messi prima in quarantena. Ci sono più contagiati, ma meno morti e più curati», ha detto a Sky Sport. Il sogno di Alessandro di vestire i panni del capitano della Roma si è infranto durante la finestra di mercato invernale quando Fonseca ha dato il via libera alla cessione. Non è scoccata la scintilla tra i due e, con il passare dei mesi, il suo rientro in pianta stabile nella Capitale siè fatto sempre più complicato. A fine giugno, infatti, terminerà il prestito secco e il Siviglia non ha intenzione di riscattarlo, ma Petrachi è già a lavoro per trovargli un’altra sistemazione. Tra le squadre pronte a tesserare l’esterno c’è il Siviglia di Monchi, in Italia, invece, ci sono Fiorentina e Atalanta. L’obiettivo dei giallorossi è fare una plusvalenza di circa 15 milioni cedendolo a titolo definitivo, mentre quello di Florenzi è di trovare spazio nella Nazionale di Mancini per l’Europeo del 2021z