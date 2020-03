Florenzi posta un video su Instagram e Totti risponde: «Hai il piede caldo»

Ultimo aggiornamento: 17:13

vuole guadagnarsi la convocazione all’Europeo, ecco perché ha scelto di trasferirsi a gennaio al Valencia dove ha più possibilità di partire titolare e farsi vedere da ct. Dopo una brutta varicella che lo ha debilitato, l’esterno è tornato ad allenarsi con gli spagnoli e ha postato su Instagram un video durante una sessione di tiri in porta. Gol dalla distanza, al volo e una traversa che hanno spinto Francesco Totti a commentare: «Piede caldo» ricevendo l'apprezzamento dei tifosi e di Lorenzo. Dopo il “like” piazzato per sbaglio a un commento contro Alessandro («Vendete Florenzi») quando ancora era alla Roma, i buoni rapporti sui social tra i due ex capitani sembrano essere ristabiliti. Hacker permettendo.In un'intervista a Forbes, Florenzi confessa di aver investito negli eSports (videogiochi a livello competitivo e professionistico): «L’idea di entrare in questo mondo in un momento in cui nessuno aveva ancora la predisposizione per li eSport è partita da Max Sardella, che gestisce la mia immagine e si è concretizzata con Luca Beccaceci, mio consulente di business managment. Per me si è trattato di un investimento finanziario . Rispetto però a un investimento classico, che so immobiliare, lo sento vicino ai miei tempi e anche alle mie passioni. Ci sono naturalmente differenze tra gli eSports e lo sport tradizionale, ma a livello di engagement rappresentano sicuramente il presente e il futuro dell’intrattenimento sportivo».