Fiorentina-West Ham, dove vedere la finale in diretta tv e streaming

Un vero e proprio appuntamento con la storia: all'Eden Arena di Praga, stadio dello Slavia Praga che può contenere 21mila posti, Fiorentina e West Ham di fronte per contendersi la Conference League. Da un lato la squadra viola che non vince un titolo europeo dalla Coppa delle Coppe del 1961, forte del miglior attacco della manifestazione con 36 gol messi a segno nelle 14 partite disputate. Di contro gli inglesi allenati da David Moyes che nella scorsa stagione erano arrivati in semifinale in Europa League e che nel loro palmares continentale vantano solo la Coppa delle Coppe del 1965. Dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro l'Inter, la squadra di Italiano vuole riscattarsi mettendo in bacheca un trofeo prestigioso, la terza manifestazione continentale d'Europa che l'anno scorso vide trionfare la Roma di Mourinho.

Vincenzo Italiano, tecnico dei toscani, al sito ufficiale della Conference League ha spiegato: «È la mia prima stagione in Europa e arrivare in finale è una grande soddisfazione. Questo percorso rimarrà sempre con noi, ma ora abbiamo una missione da portare a termine». David Moyes, allenatore del West Ham, ha invece spiegato: «Siamo molto entusiasti. È un grande traguardo per il club, ma ora si tratta di vincere». Sfida fondamentale per entrambe anche in vista della prossima stagione: la vincitrice, infatti, otterrà un posto nella fase a gironi della prossima Europa League (qualificazione che entrambe non hanno raggiunto in campionato, avendo chiuso la Fiorentina all'ottavo posto in Serie A e il West Ham addirittura 14° in Premier League).

Dove vedere Fiorentina-West Ham

Emozioni assicurate per una finale che si preannuncia equilibrata e dal pronostico decisamente incerto.

La finale di Conference League 2023 sarà trasmessa da Sky Sport sui canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su DAZN, NOW e SkyGO. In chiaro, invece, si potrà seguire su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky). Non sono previste dirette in chiaro su Rai o Mediaset. Su ilmessaggero.it la diretta live web dell'evento sul link in apertura della notizia.

Fiorentina-West Ham probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Quarta, Milenkovic, Biraghi; Mandragora, Amrabat; Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Cabral. All. Italiano.

WEST HAM (4-3-3): Areola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Soucek, Rice, Paquetá; Bowen, Antonio, Benrahma. All. Moyes.

Gli arbitri di Fiorentina-West Ham

Squadra arbitrale quasi tutta spagnola per l'occasione: a dirigere la sfida sarà Carlos del Cerro Grande, coadiuvato dagli assistenti di linea Pau Cebrian Devis e Guadalupe Porras Ayuso. Quarto uomo Jesus Gil Manzano. In cabina Var ci sarà Juan Martínez Munuera assistito da Alejandro Hernandez e dal portoghese Tiago Martins.