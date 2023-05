La Roma prende l'aereo per andare a Firenze

La Roma sceglie l'aereo per andare a Firenze. La squadra giallorossa, nonostante la breve distanza tra la Capitale e il capoluogo toscano, ha scelto di viaggiare in una maniera insolita per una tratta così breve. Secondo quanto riporta Sky Sport 24, infatti, la società ha scelto di prendere un volo interno per raggiungere la Toscana. Qui, sabato 27 maggio alle ore 18, si giocherà Fiorentina-Roma. Un match particolare per entrambe le squadre. Sia il team guidato da Italiano che quello allenato da Mourinho saranno con la testa alla prossima settimana, quando Fiorentina e Roma si giocheranno le finali di Conference e Europa League contro West Ham e Siviglia.

