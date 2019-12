Fiorentina, Montella: «Con la Roma è difficile, vorrei vincere»

«La Roma è un avversario di grande spessore, ci aspetta una gara molto difficile ma contro le grandi abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari, con l'Inter sono arrivati segnali importanti, ci manca solo la vittoria, sarebbe bella riuscirci domani». Lo ha detto Vincenzo Montella aspettando la sfida, da ex, contro i giallorossi in programma al Franchi. Sfida per la quale è in forte dubbio Federico Chiesa. «Dopo la botta alla caviglia rimediata domenica non si è allenato con regolarità - ha spiegato il tecnico viola - ieri stava peggio e ha effettuato una risonanza, per adesso è in forse, vedremo col passare del tempo come starà». La Fiorentina ha poi annunciato un report medico sul giocatore nelle prossime ore. Infine Montella alla domanda sul mercato e sui nomi circolati di Kalinic e Florenzi ha commentato con un mezzo sorriso: «Vorrei mangiare il panettone che mi piace molto, quindi ora sono concentrato solo sulla partita di domani».

