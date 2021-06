Finlandia-Belgio, diretta ore 21. Probabili formazioni: Martinez con Lukaku unica punta, Kanerva ancora con Pukki-Pohjanpalo

Terza e ultima giornata ad Euro 2020 anche per il Gruppo B, che si concluderà questa sera alle 21 con i due incontri tra Finlandia e Belgio e Russia e Danimarca. I belgi arrivano all'incontro da primi in classifica a punteggio pieno, ma si giocano la posizione proprio contro gli scandinavi, e per difenderla basterà un pareggio. I finnici, diversamente, sono terzi nel girone, e sono reduci dalla sconfitta contro la Russia, che al momento detiene il secondo posto nel girone; vincere per loro significherebbe qualficarsi da primi o da secondi, mentre con un pareggio comunque potrebbero sperare in alcuni incroci fortunosi per passare il turno come una delle quattro migliori terze del torneo. La gara si disputerà alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, verrà diretta dal fischietto tedesco Felix Brych e sarà trasmessa sia in chiaro su Rai Uno, con streaming su Rai Play, sia sui canali satellitari Sky Sport Football e Sky Sport 252, con streaming su Sky Go.

Le probabili formazioni

FINLANDIA (3-5-2): Hradecky; Toivio, Arajuurl, O'Shaughnessy; Raitala, Sparv, Lod, Kamara, Uronen; Pukki, Pohjanpalo

A disp,: Jaakkola, Joronen, Ivanov, Soiri, Vaisanen, Valakari, Schuller, Alho, Forss, Kauko, Jensen, Lappalainen. All. Markku Kanerva

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vermaelen; Meunier, Witsel, De Bruyne, Chadli; Doku, E. Hazard; Lukaku

A disp.: Mignolet, Sels, Denayer, Vertonghen, Dendoncker, Vanaken, Praet, Tielemans, Mertens, Carrasco, Batshuayi, Benteke. All. Roberto Martinez.